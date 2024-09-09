Sakarya'da Eşler Arasındaki Kavga Faciaya Dönüştü - Son Dakika
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Sakarya'da Eşler Arasındaki Kavga Faciaya Dönüştü

Sakarya\'da Eşler Arasındaki Kavga Faciaya Dönüştü

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde çıkan kavga sonucunda kadın otomobilin camlarını balta ile parçalarken, koca ise evi yaktı. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

09.09.2024 13:42
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde karı-koca arasında çıkan kavga faciayla bitti. Kavganın ardından Z.Ö. isimli kadın, emanet aldıkları otomobilin camlarını balta ile parçalarken eşi M.Ö. ise evi yaktı.

Akıllara durgunluk veren olay, dün Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. ile karısı Z.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Öfkeli kadın eline aldığı balta ile emanet aldıkları öğrenilen 54 EL 226 plakalı araca saldırdı. Bunun üzerine koca M.Ö. ise iki katlı evlerini ateşe verdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Z.Ö.'yü yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Eşler Arasındaki Kavga Faciaya Dönüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Eşler Arasındaki Kavga Faciaya Dönüştü - Son Dakika
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