Sakarya'da Denizde Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Sakarya'da Denizde Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Sakarya\'da Denizde Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün denizde kaybolan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Burak Emre Meşe için 40 kişilik ekip arama çalışmalarını sürdürüyor. Sahil Güvenlik, polis, AFAD ve gönüllü ekiplerin katıldığı çalışmalar 120 kilometrelik alanda yürütülüyor. Arama kurtarma çalışmalarının 24 saat esaslı olarak devam edeceği belirtiliyor.

27.05.2024 16:08
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün girdiği denizde kaybolan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Burak Emre Meşe için 40 kişilik ekip arama çalışmalarını sürdürüyor.

Dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Karasu sahiline gelen ve 32 Evler mevkiinde denize girdikten dakikalar sonra gözden kaybolan üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Burak Emre Meşe'yi arama çalışmaları devam ediyor. Başlatılan çalışmalar, 12 kilometrelik kıyıya paralel ve 10 kilometre açıktan olmak üzere 120 kilometrelik alanda yürütülüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 bot denizden, dalgıçlar su altından, 1 helikopter havadan ve karadan da devriye ekipleri olmak üzere 23 kişilik ekip çalışmalara destek veriyor. Polis ekipleri de 1 botla denizden ve 5 kişilik ekip de karadan arama çalışmalarında yer alıyor. AFAD ekipleri ise 12 kişilik bir arama kurtarma timi ile karada devriye atıyor.

Ayrıca SAKDER ekipleri de gönüllü olarak arama çalışmalarına destek verirken; Diyanet Vakfı, Kızılay ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri de kurulan çadırda aileye destek sağlıyor. Bugün bölgeye gelen Sakarya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Bekir Şen ve Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan ile birlikte acılı aileyi ziyaret etti. Arama kurtarma çalışmalarının 24 saat esaslı olarak devam edeceği belirtildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Denizde Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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