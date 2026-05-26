Sakarya'da Kayıp Genç Kadın Gölette Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da Kayıp Genç Kadın Gölette Bulundu

26.05.2026 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

25 yaşındaki Rukiye Görgin'in cansız bedeni Arifiye'deki gölette bulundu. Soruşturma sürüyor.

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki tabiat parkında yer alan gölette cansız bedeni bulunan ve Mersin'de kayıp olarak arandığı belirlenen 25 yaşındaki Rukiye Görgin'in bölgedeki son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaabdiler Mahallesi'ndeki tabiat parkına 24 Mayıs Pazar günü giden vatandaşlar, gölet yüzeyinde hareketsiz duran birini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis ekiplerince gölet kıyısında yapılan incelemede, kadına ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu. Çantada yapılan aramada, cesedin 25 yaşındaki Rukiye Görgin'e ait olduğu tespit edildi.

Görgin'in annesinin, olayın yaşandığı gün Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yeniköy Polis Merkezi Amirliğine kızı için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Genç kadının son yürüyüşü kameraya yansıdı

Öte yandan, genç kadının cansız bedeninin bulunduğu tabiat parkına giriş yaptığı ve gölete doğru ilerlediği anlar çevredeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Görgin'in elindeki cep telefonuyla ilgilenerek cansız bedeninin bulunduğu noktaya doğru yürümesi yer alıyor.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Görgin'in Sakarya'ya geliş nedeni ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Arifiye, Sakarya, Mersin, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da Kayıp Genç Kadın Gölette Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
Yüksekova’da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu Yüksekova'da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 13:29:30. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Kayıp Genç Kadın Gölette Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.