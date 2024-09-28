Sakarya\'da Kaza: Araç Alev Aldı, İki Yaralı

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Kontrolden çıkarak yol kenarına uçan araç alev topuna döndü: 2 yaralı

Alev alan otomobildeki 2 kişiyi çevredekiler kurtardı

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarına uçarak alev aldı. Kazanın ardından otomobildeki 2 yaralı çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarılırken, yanan otomobilden geriye demir yığını kaldı.

Kaza, Kayalarmemduhiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına uçtu. Sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımı ile otomobilden çıkarıldı. Bir anda alev alan otomobilden ise geriye demir yığını kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışması neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.