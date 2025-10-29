Yol yapım çalışmasında 30 metrelik kuyuya düşen işçi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Yol yapım çalışmasında 30 metrelik kuyuya düşen işçi öldü

Haberin Videosunu İzleyin
29.10.2025 17:09  Güncelleme: 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yol yapım çalışmasında 30 metrelik kuyuya düşen işçi öldü
Haber Videosu

Sakarya Akyazı'da yol çalışması sırasında 30 metrelik kuyuya düşen işçi Nafiz Özkul'un cansız bedeni, 2.5 saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yakınları olayı öğrendikten sonra sinir krizi geçirdi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yapımı devam eden yol çalışmasında yaklaşık 30 metrelik kuyuya düşen işçinin cansız bedenini uzun uğraşlar neticesinde itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Hayatını kaybeden kişinin bölgeye gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA KUYUYA DÜŞTÜ

Beldibi Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları sırasında Nafiz Özkul, henüz bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 30 metrelik yüksekliği bulunan kuyuya düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, Can Arama Kurtarma (CAK) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuyuya düşen şahsı kurtarmak için seferber oldu.

Yol yapım çalışmasında 30 metrelik kuyuya düşen işçi öldü

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışma neticesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler kuyuya inerek Özkul'un cansız bedenine ulaştı.

Yol yapım çalışmasında 30 metrelik kuyuya düşen işçi öldü

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Durumun haber alarak bölgeye gelen Özkul'un yakınları ise sinir krizi geçirdi. Yapılan inceleme sonrasında Özkul'un cansız bedeni hastane morguna sevk edilirken konuya ilişkin incelme başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Olaylar, İtfaiye, sakarya, 3-sayfa, Sağlık, Akyazı, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yol yapım çalışmasında 30 metrelik kuyuya düşen işçi öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı Tek bir nedeni var Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Brezilya’da tarihin en büyük operasyonu 4’ü polis 60 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti
İsrail’in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump’tan ilk mesaj İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında
Gebze’de 5 katlı bina çöktü Enkaz altında kalanlar var Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Gebze’de çöken binanın eski hali ortaya çıktı Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı
Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia
PFDK’ya sevk edilen 152 hakem ne ceza alacak Merak edilen soru yanıt buldu PFDK'ya sevk edilen 152 hakem ne ceza alacak? Merak edilen soru yanıt buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
Gebze’de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi’ni zora sokan çıkış Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

21:04
FED, faiz kararını açıkladı
FED, faiz kararını açıkladı
20:34
Ali Babacan’dan AK Parti’ye dönüş sorusuna net yanıt
Ali Babacan'dan AK Parti'ye dönüş sorusuna net yanıt
20:18
Beştepe’deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay Bahçeli katılmadı
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı
20:00
David Beckham ve Hande Erçel, aynı reklam filminde
David Beckham ve Hande Erçel, aynı reklam filminde
19:30
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi Kullandığı ifadeler de skandal
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal
19:23
Tüm gözlerin çevrildiği yere Davutoğlu ve Babacan da geldi
Tüm gözlerin çevrildiği yere Davutoğlu ve Babacan da geldi
19:16
Dünya Bankası’ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek
19:02
Faciaya anbean şahit oldu Söyledikleri kan donduran cinsten
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
18:10
Şanlıurfa’da defin öncesi ’park’ kavgası: 9 yaralı
Şanlıurfa'da defin öncesi 'park' kavgası: 9 yaralı
16:42
Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir
Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir
16:40
Inter’in kalecisi Josep Martinez’e hapis şoku
Inter'in kalecisi Josep Martinez'e hapis şoku
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2025 22:23:03. #7.12#
SON DAKİKA: Yol yapım çalışmasında 30 metrelik kuyuya düşen işçi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.