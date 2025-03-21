Sakarya'da Market Cinayeti: Saldırganın Planladığı Eylemler Güvenlik Kamerasında

Markette cinayet işleyip iki iş yeri ve bir evi kurşunlamıştı: Saldırı anı kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde işlettiği markette kira artış sebebi ile tartıştığı mülk sahibini öldürdükten sonra planladığı diğer eylemler için motosikleti ile harekete geçen saldırganın, toptan satış yapan bir markete pompalı tüfek ile ateş açtığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 45 dakika içerisinde bir cinayet işleyen ve ardından iki ayrı iş yeri ile bir de evi kurşunladıktan sonra yakalanan şahsın adliyedeki işlemleri sürüyor.

Olay, dün Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde bulunan markette yaşandı. İddiaya göre, yaklaşık 10 yıldır marketi işlettiği öğrenilen Doğan G. ile mülk sahibi Mehmet Bal arasında kira sebebi ile tartışma yaşandı. Kiradaki artışı kabul etmeyen Doğan G., mülk sahibi Mehmet Bal'ı pompalı tüfek ile vurarak öldürdü. Olayın ardından 2 farklı iş yeri ile 1 eve de pompalı tüfekle ateş açan Doğan G., diğer planladığı saldırıları yapamadan Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince motosiklet ve olaylarda kullandığı pompalı tüfekle yakalandı. Yaklaşık 45 dakika içerisinde bir cinayet işleyip, 3 ayrı adrese de silahlı saldırı düzenleyen saldırgan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sahibi olduğu dükkanda öldürülmüştü, son yolculuğuna uğurlandı

Cinayetin gerçekleştiği mülkün sahibi Mehmet Bal, Adapazarı Hızırtepe Mahallesi Lokman Hekim Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, Mehmet Bal'ın Adapazarı Belediyesi Etüt Proje Müdürü Nigar Coşar Bal'ın da eşi olduğu öğrenildi.

Toptan markete saldırı anı kamerada

Öte yandan, şahsın cinayeti işledikten sonra toptan markete silahla saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; otopark kısmına gelen şahsın, gizlediği pompalı tüfeği çıkararak motosiklet üzerinden ateş açtığı ve bu esnada çevredekilerin korkarak kaçmaya başladığı anlar yer aldı. Daha sonrasında ise şahsın motosiklet ile uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

7 farklı hedef belirlemiş

İddiaya göre, şahsın daha öncesinde iş yaptığı aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu kişilerin iş yerlerini hedef aldığı öğrenildi. Toplam 7 kişi için plan yaptığı öğrenilen ve 5'inci adrese giderken polis ekiplerince yakalanan şahsın adliyedeki işlemleri sürüyor.