Sakarya\'da Mart Ayında 626 Araç ve 157 Sürücü Trafikten Men Edildi

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Sakarya'da jandarma ekiplerinin Mart ayı içinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 626 araç ve 157 sürücü trafikten men edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, sorumluluk bölgesi olan 5 bin 414 kilometrelik yol ağında denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Mart ayı içinde ekiplerce gerçekleşen denetimlerde 126 bin 946 araç kontrol edildi. Denetimler neticesinde 626 araç ile 157 sürücü trafikten men edilirken uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 13 sürücünün ehliyetlerine geçici süreyle el konuldu. Ayrıca Mart ayı içinde aşırı hız, hatalı sollama, kavşaklarda geçiş kurallarına uymama ve alkollü şekilde araç kullanma sebebiyle 41 maddi hasarlı, 31 yaralamalı ve 3 ölümlü olmak üzere toplam 75 trafik kazası meydana geldi. - SAKARYA