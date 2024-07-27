Sakarya'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Sakarya'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'da dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi, İstanbul Arnavutköy'deki Hz. Ebubekir Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kazada hayatını kaybeden anne, kız ve dedesi için cenaze namazı İstanbul'da düzenlendi ve defnedildi.

27.07.2024 19:28
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Sakarya'da dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi, İstanbul Arnavutköy'deki Hz. Ebubekir Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya Anadolu Otoyolu üzerinde dün meydana gelen kazada, Ankara istikametine giden Zafer Tekinel (43) yönetimindeki 34 NA 4777 plakalı minibüs ile aynı yöndeki Ercan Eroğlu'nun kullandığı 60 ADB 412 plakalı hafif ticari araç çarpışmıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri olay yerine sevk edilmişti. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede hafif ticari araçta bulunan İrem Eroğlu ve annesi Meryem Eroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenmişti. 3'ü hafif ticari araçta olmak üzere yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Meryem Eroğlu'nun babası Mustafa Çatak ise Sapanca Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Hayatını kaybeden anne, kız ve dedesi son yolculuğuna uğurlandı. Aile fertleri için İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bulunan Hz. Ebubekir Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından anne, kızı ve dedesi Arnavutköy Memba Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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