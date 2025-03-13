Sakarya\'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Sakarya'da otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi Kerem Coşkun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. kontrolündeki 54 AKH 176 plakalı motosiklet, 148. Sokak üzerinden caddeye çıkan S.Ç. kontrolündeki 55 AHU 486 plakalı Honda marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Y.E. ile arkasında bulunan M.A. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobile motosikletin çarpması sonucu motosiklettekilerin savrulması ve üzerinde koruyucu kıyafet ile kask bulunmadığı görülen iki gence ise çevredekilerin koşarak yardım ettiği anlar yer aldı. - SAKARYA