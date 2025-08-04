Sakarya'da Motosikletli Şahıs Kaçtı, Kurusıkı Tabanca Bulundu - Son Dakika
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Sakarya'da Motosikletli Şahıs Kaçtı, Kurusıkı Tabanca Bulundu

Sakarya\'da Motosikletli Şahıs Kaçtı, Kurusıkı Tabanca Bulundu
04.08.2025 14:00
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17 yaşındaki Irak uyruklu motosikletli genç, polis kovalamacasının ardından yakalanıp serbest kaldı.

Sakarya'da yaz sıcağında motosiklet üzerinde montla dolaşan bir kişi, polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan şahsın üzerinden kurusıkı tabanca çıktı. 17 yaşındaki şüpheli işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Olay, 2 Ağustos Cumartesi günü Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bulvar üzerindeki rutin denetim sırasında, hava sıcaklığına rağmen montla motosiklet üzerinde bulunan bir kişiden şüphelendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan Irak uyruklu 17 yaşındaki şahıs, kısa süreli kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada, şahsın üzerinden şarjörü dolu bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Polis merkezine götürülen şüpheli hakkında idari işlem başlatıldı. Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunan ve bir iş yerinde çalıştığı öğrenilen şahsın daha önceden herhangi bir suç kaydına rastlanılmadı. Şahıs, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Adapazarı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, sakarya, Irak, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Motosikletli Şahıs Kaçtı, Kurusıkı Tabanca Bulundu - Son Dakika

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