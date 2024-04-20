Sakarya'da Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın - Son Dakika
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Sakarya'da Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın

Sakarya\'da Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, fabrika içerisinde bulunan kesim makinesinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle meydana geldi. Yangın, Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekiplerinin de destek verdiği müdahale sonucunda büyümeden kontrol altına alındı. Olayın ardından yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

20.04.2024 15:52
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Bedilkazancı Mahallesi'nde bulunan orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika içerisinde bulunan kesim makinesinden sıçrayan kıvılcım yangına sebep oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekiplerinin de destek verdiği yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Maddi hasarın oluştuğu yangına ilişki inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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