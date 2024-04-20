Sakarya\'da Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın

Denizli'nin Çameli ilçesinde kuvvetli fırtına hasara yol açtı

Denizli'nin Çameli ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, seralarda, kapalı halı sahalarda ve bazı işletmelerde hasara neden oldu. Belediye başkanı Cengiz Arslan, hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu.