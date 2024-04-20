Sakarya\'da Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Bedilkazancı Mahallesi'nde bulunan orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika içerisinde bulunan kesim makinesinden sıçrayan kıvılcım yangına sebep oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekiplerinin de destek verdiği yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Maddi hasarın oluştuğu yangına ilişki inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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