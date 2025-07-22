Sakarya\'da Orman Yangını Araçları Tehlikeye Attı

Sakarya'da çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını sonrası alevler arasında kalan ve yanmaya başlayan traktör ve otomobil kepçe yardımı ile kurtarıldı.

Yangın, dün saat 17.15 sıralarında Sakarya'nın Geyve- Pamukova ilçeleri arasında yer alan ormanlık alanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek birçok köyü etkisi altına aldı. Alevler Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köylerine doğru ilerlerken, bölge halkı seferber oldu. Dün gece tedbir amaçlı Kızılöz köyü boşaltılırken, bugün de Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltıldı.

Araçlar alevler arasında kaldı

Yangına müdahale için Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice köyünde bulunan bir traktör ve bir otomobil alevler arasında kaldı. Araçlar bir kepçe yardımıyla alevlerin arasından çıkarılırken, üzerine toprak dökülerek söndürülebildi. Araçlar maddi hasar meydana gelirken, sürücüler olayı bir yara almadan atlattı. - BİLECİK