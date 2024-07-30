Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

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Ormanlık alanda çıkan yangın için ekipler seferber oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin seferber olduğu yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dokurcun Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye araçları ve arazözlerle müdahale ediliyor.