Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpışması: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpışması: 3 kişi yaralandı

Sakarya\'da otomobil ile kamyonet çarpışması: 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, yeni otoyol gişeleri çıkışında bulunan kavşakta meydana gelen kazada, otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

30.04.2024 15:36
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erenler ilçesi Pekşenler mevkiinde bulunan yeni otoyol gişeleri çıkışında bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. kontrolündeki 41 ALF 521 plakalı Mitsubishi marka kamyonet ile H.P. idaresindeki 34 GV 6405 plakalı Volkswagen marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil sürücüsü H.P. ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan A.O. ve M.E. isimli toplam 3 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpışması: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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