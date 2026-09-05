Sakarya'da otoyol gişelerinde uyuşturucu ve silah sevkiyatı yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da otoyol gişelerinde uyuşturucu ve silah sevkiyatı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya\'da otoyol gişelerinde uyuşturucu ve silah sevkiyatı yapan 2 şüpheli tutuklandı
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Sakarya'da polis ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı gişelerinde bir araca operasyon düzenledi ve uyuşturucu madde ile silah sevkiyatı yapacakları tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirilirken, şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Sakarya'da polis ekiplerince Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve silah sevkiyatı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda şehir üzerinden uyuşturucu madde ve silah sevkiyatı yapacağı tespit edilen M.B.V. (20) ve E.T. (21) isimli şüphelilerin bulunduğu aracı fiziki takibe alındı. Takibi sürdüren ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı gişelerinde araca operasyon düzenledi. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 4 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B.V. ve E.T. isimli şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Akyazı, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da otoyol gişelerinde uyuşturucu ve silah sevkiyatı yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da otoyol gişelerinde uyuşturucu ve silah sevkiyatı yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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