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Sakarya'da oy kullanma kavgası: Polis memuru yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Sakarya'da oy kullanma kavgası: Polis memuru yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı

Sakarya\'da oy kullanma kavgası: Polis memuru yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde oy kullanmaya giden ve aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişi arasında çıkan kavga esnasında olayı ayırmak isteyen bir polis memuru yaralandı.

31.03.2024 21:17
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde oy kullanmaya giden ve aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişi arasında çıkan kavga esnasında olayı ayırmak isteyen bir polis memuru yaralandı. Kavga, ekiplerin biber gazı ile müdahalesi ile güçlükle ayrılırken konuya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Aziziye Mahallesi'nde Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki kişi 1014 No'lu sandığın bulunduğu sınıfta karşılaştı. Aralarında başlayan sözlü tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine kavga okul bahçesine sıçradı. Kısa sürede büyüyen olaya müdahale etmeye çalışan bir polis memuru yaralandı. Tarafların birbirine bıçakta çektiği kavgayı, ekipler biber gazı sıkarak güçlükle ayırdı. Konuya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, Kavga, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da oy kullanma kavgası: Polis memuru yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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