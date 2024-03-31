Sakarya'nın Karasu ilçesinde oy kullanmaya giden ve aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişi arasında çıkan kavga esnasında olayı ayırmak isteyen bir polis memuru yaralandı. Kavga, ekiplerin biber gazı ile müdahalesi ile güçlükle ayrılırken konuya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
Aziziye Mahallesi'nde Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki kişi 1014 No'lu sandığın bulunduğu sınıfta karşılaştı. Aralarında başlayan sözlü tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine kavga okul bahçesine sıçradı. Kısa sürede büyüyen olaya müdahale etmeye çalışan bir polis memuru yaralandı. Tarafların birbirine bıçakta çektiği kavgayı, ekipler biber gazı sıkarak güçlükle ayırdı. Konuya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da oy kullanma kavgası: Polis memuru yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan bir müstakil evde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir okulun bahçesinde, muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen mahalli idari seçimlerinde iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda mevcut mahalle muhtarı bacağından bıçaklanarak hastanelik oldu. Olayın yaşandığı Akcin Mahallesi'nde, oy kullanma işlemi sırasında Halit Kaplan ile rakip muhtarın aile üyeleri arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kaplan, rakip muhtarın yeğeni tarafından bacağından bıçaklandı. Olayın ardından Kaplan hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonuçlarıyla ilgili partisinin genel merkezinde bir konuşma yaptı. Özel, seçmenlerin açık bir mesaj vererek kaybedilen hukuk devleti vasfının geri gelmesini ve birlik beraberlik istediklerini belirtti. Özel'in partisinin başarısıyla ilgili konuşurken gözlerinin dolduğu ve ağlamaklı bir halde olduğu görüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, seçim güvenliği önlemleri kapsamında polis ekipleri bazı güzergahlarda trafiği sivil araçlara kapattı. Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe Binası ve İYİ Parti Fethiye İlçe Binası'na giden yollar, sivil araçlara kapatılarak alternatif güzergahlar önerildi.
Yerel seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, partisindeki görevinden istifa etti. Akşener'i de istifaya davet eden Yılmaz, ''Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız'' dedi.
Mardin'in Midyat ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin'in beraberindeki kişiler ile sandık görevlisi İdris Aydın arasında çıkan tartışmada İdris Aydın rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.
Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu Haberler.com'a konuk olarak yerel seçimin ilk sonuçlarını değerlendirdi. Karamahmutoğlu, Zafer Partisi'nin İstanbul'da üçüncü parti olduğunu söyledi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde komşusu Bayram Şimşek'i tüfekle öldüren katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, ev satışı nedeniyle çıkan husumet sonucunda meydana gelmiştir.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından durdurulan at arabasında ele geçirilen çalıntı inşaat demiri muhafaza altına alınırken, çaldıkları malzemeleri saklayan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda toplamda 12 adet inşaat demiri ve 1 el arabası ele geçirildi.
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