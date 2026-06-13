Sakarya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika
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Sakarya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Gözaltı

Sakarya\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Gözaltı
13.06.2026 15:38
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Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

Sakarya merkezli olarak Kocaeli'ni de yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda, evlerini silah imalathanesine çevirdiği tespit edilen 15 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ile silah üretiminde kullanıldığı değerlendirilen ekipman ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Sakarya'nın Sapanca ilçesi ile Kocaeli'nde uzun süreli teknik ve fiziki takip neticesinde evlerini silah imalathanesine çevirdiği belirlenen şüphelilere yönelik 9 Haziran günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 616 fişek, 24 şarjör, 10 kabza, 4 namlu ve 4 sürgü ele geçirildi. Ayrıca silah üretimi, montajı ve tadilatında kullanıldığı değerlendirilen 1 masa üstü freze makinesi, 1 masa üstü torna tezgahı, 1 masa üstü matkap tezgahı, 1 masa üstü taşlama makinesi, 3 matkap, 2 mengene, 5 çelik törpü, 4 tornavida, 4 vidalı kumpas, 7 farklı ebatlarda matkap ucu ve 4 taşlama motor ucu da emniyet ekiplerince muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Kocaeli, Sakarya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika

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