Sakarya'da Son 3 Günde 1 Milyon 776 Bin 423 TL Ceza Kesildi - Son Dakika
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Sakarya'da Son 3 Günde 1 Milyon 776 Bin 423 TL Ceza Kesildi

Sakarya\'da Son 3 Günde 1 Milyon 776 Bin 423 TL Ceza Kesildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde son 3 gün içinde sürücülere 1 milyon 776 bin 423 lira ceza kesildi. Ayrıca, 49 araç trafikten men edildi.

22.02.2024 18:50  Güncelleme: 18:51
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Sakarya'da son 3 gün içinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde sürücülere 1 milyon 776 bin 423 lira ceza kesilirken, 49 araç trafikten men edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, trafik denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince son 3 gün içinde gerçekleştirilen denetimlerde 756 cezai işlem uygulanırken, 1 milyon 776 bin 423 lira ceza kesildi, 49 araç ise trafikten men edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sakarya'da Son 3 Günde 1 Milyon 776 Bin 423 TL Ceza Kesildi - Son Dakika
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