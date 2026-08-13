Sakarya\'da Suç Örgütü Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar hedefli suç örgütüne yönelik Sakarya'da da operasyonlar düzenlenmeye başlandı. Soruşturma çerçevesinde suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler ekipelerce didik didik inceleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda emniyet güçleri ve bakanlık denetim ekipleri eş zamanlı harekete geçti. Ankara merkezli ve Sakarya'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüt lideri Alihan Kuriş ile birlikte toplam 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin yanı sıra suç örgütünün finansal kaynaklarına yönelik bakanlık denetim birimleri de devreye girdi. Soruşturma çerçevesinde suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler için mali inceleme başlatıldı. Müfettişler ve ekipler tarafından firmaların hesap hareketleri, ticari defterleri ve finansal kayıtları didik didik aranarak detaylı incelemeye alındı. Sakarya'da belirlenen adreslerde sürdürülen mali soruşturma ve denetimlerin, örgütün muhtemel para akışını ve finansal bağlantılarını deşifre etmek gayesiyle titizlikle sürdürülüyor.