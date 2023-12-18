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Sakarya'da taklalar atan otomobilin sürücüsü hafif yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da taklalar atan otomobilin sürücüsü hafif yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada, taklalar atan otomobilin sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya\'da taklalar atan otomobilin sürücüsü hafif yaralı
18.12.2023 - 20:04,
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde taklalar atarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Karasu Ankara Caddesi üzeri Adliye ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönüş yapmakta olan M.K. idaresindeki 54 AEZ 097 plakalı araç ile Karasu istikametinden Kocaali istikametine seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 54 PJ 187 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle S.Y. yönetimindeki araç metrelerce takla attıktan sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taklalar atarak hurdaya dönen aracın sürücüsü S.Y. ise şans eseri kazayı hafif yaralı atlattı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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