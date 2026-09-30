Sakarya'da tartışma kavgaya dönüştü, göğsünden bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da tartışma kavgaya dönüştü, göğsünden bıçaklanan kişi ağır yaralandı

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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde gece iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve bir kişi göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, durumu kritik olunca SEAH'a sevk edilirken şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da 2 kişi arasında çıkan tartışmada 1 kişi göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayın şüphelisi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Karapürçek ilçesi Ahmetler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. (47) ile O.E. (46) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.K., yanında bulunan bıçakla O.E.'yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı O.E., ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı, durumunun kritik olması üzerine Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli E.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sakarya'da tartışma kavgaya dönüştü, göğsünden bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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