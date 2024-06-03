Sakarya'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşü: Çocuklara Kontrolü Bıraktılar - Son Dakika
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Sakarya'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşü: Çocuklara Kontrolü Bıraktılar

Sakarya\'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşü: Çocuklara Kontrolü Bıraktılar

Sakarya'da iki kişi, kullandıkları motosikletlerin kontrolünü küçük çocuklara bırakıp hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çocukların ve bir kişinin kask takmadığı görüldü.

03.06.2024 10:01
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Sakarya'da iki kişi, kullandıkları motosikletlerin kontrolünü küçük çocuklara bırakıp hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

İki kişi, kullandıkları motosikletin kontrolünü önlerinde oturan çocuklara bırakarak yolda seyretti. Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan şahıslar, çocukların motosiklet kullandıkları anları sosyal medyada paylaştı. Çocukların ve yarış motosikleti kullanan bir kişinin kask takmadığı görülen sosyal medya görüntüleri tepki topladı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Tehlikeli Motosiklet Sürüşü: Çocuklara Kontrolü Bıraktılar - Son Dakika

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