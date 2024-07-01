Sakarya'da Terör ve Suç Operasyonları: 21 Gözaltı - Son Dakika
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Sakarya'da Terör ve Suç Operasyonları: 21 Gözaltı

Sakarya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda DEAŞ, FETÖ/PDY, PKK/KCK gibi terör örgütlerine yönelik 21 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında ise 443 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah, kaçak malzeme ve çalıntı araç ele geçirildi.

01.07.2024 16:16
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Sakarya'da polis ekiplerince bir ayda DEAŞ, FETÖ/PDY, PKK/KCK gibi silahlı terör örgütleri ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Haziran ayı içinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında ise 443 şüpheli yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Haziran ayı içinde gerçekleştirilen uyuşturucu, kaçakçılık, terör ve asayiş operasyonlarının detaylarını açıkladı. Kamu düzeni ve genel güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde gerçekleşen operasyonlarda 433 kişi yakalandı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 3 kilo 15 gram skunk, 1 kilo 650 gram sentetik cannabinoid maddesi, bin 91 adet uyuşturucu hap, 893 gram metamfetamin, 502 gram entetik cannabinoid ham maddesi, 179 gram esrar, 57 gram kokain, 34 adet Hint keneviri bitkisi, 9 adet hassas terazi, 37 bin 380 adet dolu makaron, 19 bin adet makaron, 2 bin 172 adet gümrük kaçağı emtia, 999 paket gümrük kaçağı sigara, 597 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı, 79 adet elektronik sigara, 68 adet cep telefonu, bir adet kopya düzeneği, 77 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 14 adet kesici alet ile çalıntı olduğu tespit edilen toplam 7 motosiklet ve otomobil ele geçirildi. DEAŞ, FETÖ/PDY, PKK/KCK silahlı terör örgütleri ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda 21 şüpheli yakalanırken, 11 şahsa ise fuhuştan işlem yapıldı, 1 işyeri mühürlendi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Terör ve Suç Operasyonları: 21 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Terör ve Suç Operasyonları: 21 Gözaltı - Son Dakika
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