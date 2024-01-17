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Sakarya'da Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde D-650 kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir tır devrildi. Kazada 68 yaşındaki tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda sürücünün cansız bedeni hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya\'da Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
17.01.2024 - 14:19,
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Sakarya'nın Ferizli ilçesi D-650 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan tır devrildi. Meydana gelen kazada 68 yaşındaki tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Sinanoğlu Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Yaşar K. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. 68 yaşındaki sürücünün cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne sevk edildi. Bölgede yapılan incelemenin ardından hususa ilişkin tahkikat başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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