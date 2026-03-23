Sakarya'da Tır Kazası: Yangın ve Yaralılar - Son Dakika
Sakarya'da Tır Kazası: Yangın ve Yaralılar

23.03.2026 19:44
D-650 kara yolunda iki tır çarpıştı, bir tır yandı; otomobil sürücüsü ve eşi yaralandı.

D-650 kara yolu Sakarya geçişinde çarpışan iki tırdan biri alev aldı. Karşı yönden gelen otomobilin parçalanan beton bariyere çarpması sonucu karı-koca yaralanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Edinilen bilgiye göre, D-650 kara yolu Sakarya geçişinde Bilecik istikametine seyir halinde olan M.Ç. (45) yönetimindeki 42 HC 623 plakalı çamaşır suyu yüklü tır ile L.A. idaresindeki 10 AUP 020 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın ardından 42 HC 623 plakalı tır refüje çarparak alev alırken, karşı yönde seyreden M.A.B. idaresindeki 64 HF 140 plakalı Mazda marka otomobil kaza sebebiyle yola saçılan beton molozlara çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü M.A.B. ve eşi H.B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, tırda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi.

Meydana gelen kaza sebebiyle kara yolunun her iki istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, araçların ve molozların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza dron ile havadan da görüntülendi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
