Sakarya\'da tır sürücüsü kalp krizi geçirerek evin duvarına çarptı

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Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda seyir halindeki tırın sürücüsü kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan ve karşı şeride geçen tır bir evin duvarına çarparak durabildi. Ekipler tarafından araç içerisinden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D-650 karayolu Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan kontrolündeki 41 B 4008 çekici plakalı tırın sürücüsü R.B. (63), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tır, evin duvarına çarparak durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce araç içerisinden çıkarılan sürücü, Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebi ile bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, tırın kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği esnada yoldan herhangi bir aracın geçmemesi ise muhtemel bir faciayı önledi. - SAKARYA