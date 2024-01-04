Sakarya\'da trafik denetimlerinde 897 araç ve 242 sürücü trafikten men edildi

Sakarya'da jandarma ekiplerinin Aralık ayı içinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 897 araç ve 242 sürücü trafikten men edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, sorumluluk bölgesi olan 5 bin 414 kilometrelik yol ağında denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Aralık ayı içinde ekiplerce gerçekleşen denetimlerde 123 bin 787 araç kontrol edildi. Denetimler neticesinde 897 araç ile 242 sürücü trafikten men edilirken uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 61 sürücünün ehliyetlerine geçici süreyle el konuldu. Ayrıca, hız ihlali yapan bin 286, muayenesi yapılmamış araç kullanmaktan 718, emniyet kemeri kullanmamaktan 257, kırmızı ışık ihlalinden 189, seyir halinde cep telefonu kullanımından 62 ve diğer ihlallerden 621 olmak üzere toplam 3 bin 133 sürücüye idari para cezası uygulandı. - SAKARYA