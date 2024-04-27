Sakarya'da trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sakarya'da trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti

Sakarya\'da trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ağır yaralanan Dursun Ali Tunca (69), hastanede hayatını kaybetti. Kazada toplam 4 kişi yaralandı ve diğer yaralıların durumu iyi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

27.04.2024 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Dursun Ali Tunca (69), kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Akdoğan-Gümüşoluk Mahalleleri arasında bulunan baraj yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk İ. idaresindeki 03 ABR 860 plakalı hafif ticari araç ile Yaşar Ş. kontrolündeki 81 EZ 154 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar hurdaya dönerken, kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince kazada yaralanan Dursun Ali Tunca (69), Gülali G. (71), Yaşar Ş. (69) ve Ömer Faruk İ. (23) toplam 4 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Dursun Ali Tunca, kaldırıldığı Kocaali Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan diğer 3 yaralanın ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Kocaali, Sakarya, trafik, Ölüm, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:07 Aralarında sorun mu var İsmail Kartal, Dzeko’yu neden yedek bıraktığını açıkladı Aralarında sorun mu var? İsmail Kartal, Dzeko'yu neden yedek bıraktığını açıkladı
21:24 Adıyaman’da polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı: 2 yaralı Adıyaman'da polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı: 2 yaralı
21:12 İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk sözler İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk sözler
20:57 Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
20:50 İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İYİ Parti’nin yeni lideri Dervişoğlu’na tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonu
21:47 Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullandı Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı
21:32 Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu
20:06 Beşiktaş 10 kişi İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon
19:35 Gözyaşlarıyla sahayı terk etti Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi
19:27 Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti
19:21 Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu
18:57 Çin’de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi Çin'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 22:14:11. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement