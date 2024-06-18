Sakarya'da Traktör ile Otomobil Çarpıştı: Bir Kişi Yaralandı

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması neticesinde bir kişi yaralandı.

Turnalı Mahallesi'nde H.K. idaresindeki 54 AFY 028 plakalı traktör ile A.İ. idaresindeki 34 FDJ 883 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA