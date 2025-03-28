Sakarya merkezli usulsüz sağlık kurulu operasyonunda gözaltına alınan 60 kişiden 3'ü tutuklanırken 22 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde usulsüz sağlık kurulu raporu aldığı ve rapor almaya aracılık ettiği değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon başladı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce Sakarya başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Sinop illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 60 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan işlemlerden sonra 35 şahıs ifadesi alındıktan sonra 22 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şahıs ise tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Usulsüz sağlık raporu operasyonu! Gözaltına alınan 60 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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