Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kadın Tutuklandı

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kadın Tutuklandı

Karasu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 205 gram metamfetamin ele geçirildi, bir kadın tutuklandı.

23.12.2024 19:32
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacı ile operasyonlarını sürdürüyor. Ekiplerce uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen operasyon çerçevesinde F.E.isimli kadının Manavpınarı Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan ev ve üst aramaları neticesinde; 205 gram metamfetamin, 19 adet Lyrıca, 2 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi ve 5 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan F.E. isimli kadın, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kadın Tutuklandı - Son Dakika

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