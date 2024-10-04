Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama

Geniş Video İzle

Sakarya'da jandarma, 160 şüpheli yakalayarak 16'sını tutukladı. 141 operasyon gerçekleştirildi.

04.10.2024 03:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 16 tutuklama

SAKARYA - Sakarya'da jandarma ekiplerince bir ayda gerçekleşen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 160 şüpheliden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılığın önlenmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerince 1-30 Eylül tarihleri arasında 141 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 160 şüpheli gözaltına alınırken 16 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 35 kilo 275 gram kubar esrar, bin 34 kök kenevir bitkisi, 893 adet sentetik hap, 892 gram bonzai, 523 gram kenevir tohumu, 443 gram skunk, 307 gram metamfetamin, 40 Ml. amfetamin, 10 gram amfetamin, 27 kök skunk, 42 Adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 adet hassas terazi, bin 100 litre kaçak motorin, 2 adet dedektör, 49 adet eski eser ve 2 adet sahte plaka elektronik sigara ele geçirildi.

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama
Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, Jandarma, Sakarya, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:03 İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut’ta birçok noktaya saldırdı İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
21:42 Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
11:21 Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı
11:01 Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
10:47 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 04:10:46. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement