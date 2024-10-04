Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Tutuklama

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Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 16 tutuklama

SAKARYA - Sakarya'da jandarma ekiplerince bir ayda gerçekleşen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 160 şüpheliden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılığın önlenmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerince 1-30 Eylül tarihleri arasında 141 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 160 şüpheli gözaltına alınırken 16 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 35 kilo 275 gram kubar esrar, bin 34 kök kenevir bitkisi, 893 adet sentetik hap, 892 gram bonzai, 523 gram kenevir tohumu, 443 gram skunk, 307 gram metamfetamin, 40 Ml. amfetamin, 10 gram amfetamin, 27 kök skunk, 42 Adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 adet hassas terazi, bin 100 litre kaçak motorin, 2 adet dedektör, 49 adet eski eser ve 2 adet sahte plaka elektronik sigara ele geçirildi.