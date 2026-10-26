Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 475 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 475 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

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Sakarya\'da uyuşturucu operasyonunda 475 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
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Sakarya\'da uyuşturucu operasyonunda 475 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
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Sakarya'da Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde yürütülen Sokaklar Güvende operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 475 gram skunk, 8 parça halinde satışa hazır 52.01 gram skunk, 97 ecstasy hap, 52 sentetik ecza ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Sakarya'da iki farklı ilçede yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda A.Y. (26), E.G. (24) ve H.T. (48) isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 475 gram skunk maddesi, 8 parça halinde satışa hazır 52.01 gram skunk maddesi, 97 adet ecstasy hap, 52 adet sentetik ecza maddesi ile 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., E.G. ve H.T., çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
AdapazarıSerdivan3. SayfaSakaryaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 475 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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