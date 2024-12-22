Sakarya'da Yangın: Mahsur Kalan Bir Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Sakarya'da Yangın: Mahsur Kalan Bir Kişi Dumandan Etkilendi

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Akyazı'da 3 katlı binanın ikinci katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

22.12.2024 15:28
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3 katlı binanın ikinci katı alev alev yandı, mahsur kalan bir kişi dumandan etkilendi

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 katlı binanın ikinci katı alev alev yandı. Meydana gelen yangında, ev kullanılamaz hale gelirken içeride mahsur kalan bir kişi dumandan etkilendi.

Konuralp Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, yangın söndürmek için seferber oldu. SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde bulunan bazı eşyalar ise kullanılamaz hale gelirken evde mahsur kalan bir kişi de dumandan etkilendi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya\'da Yangın: Mahsur Kalan Bir Kişi Dumandan Etkilendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Yangın: Mahsur Kalan Bir Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika

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