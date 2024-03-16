Sakarya\'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın dört ayrı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı, Akyazı, Erenler ve Sapanca ilçelerinde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 15 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 758 gram bonzai maddesi, 509 gram esrar maddesi, 157 gram metamfetamin maddesi, 76 adet uyuşturucu hap, 5 gram kokain maddesi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 19 adet fişek ve 6 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - SAKARYA
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Çorum'da Üçtutlar Mahallesi Binevler Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, A.A. ve N.A. yönetimindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada, 19 UP 389 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.D. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada, sürücü Talip Azman olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında meydana gelen bot faciasında 22 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları 2. gününde devam ederken, 4 kişi kurtarıldı ve 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bota tahminen 40 kişinin bulunduğu belirtilirken, 15-20 kişi hala aranıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, özel halk minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada, 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonla bir suç örgütünü çökertti. Operasyonda, aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu 7 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ayrıca, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Elazığ'da inşası devam eden 3 katlı bir binanın üstüne çıkarak intihar girişiminde bulunan bir şahıs, uzun süren ikna çalışmalarının sonucunda intihar etmekten vazgeçirildi. İntihar girişimi sırasında bir çocuğun, 'Abi atlarsan ne olacak, sen orada zaten yanacaksın' öğüdü dikkat çekti.
İstanbul'da metrobüse ulaşmaya çalışan vatandaşlar üst geçitte yoğunluk oluşturdu. Metrobüs üst geçidindeki insan selinin oluşturduğu manzara ile aynı karede yer alan 'Tam yol ileri' seçim afişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.
Zonguldak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen D.K (46) isimli kadın, evinin banyosunda iple boynundan asılmış halde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kadının cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan ASAŞ Alüminyum Fabrikası'nda kopan malzeme yüklü sepet 24 yaşındaki işçinin üzerine düştü. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin, nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen kazada, iki araç çarpıştıktan sonra ticari taksi alev aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
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