Sakarya'da zincirleme kaza: Ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Sakarya'da zincirleme kaza: Ortalık savaş alanına döndü

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Sakarya D-650 karayolunda meydana gelen zincirleme kazada 7 araç karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle karayolu 2 istikamette trafiğe kapandı.

04.07.2024 21:04
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Sakarya'da zincirleme kaza: Ortalık savaş alanına döndü

7 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

SAKARYA - Sakarya D-650 karayolunda 7 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolunda 2 istikamette trafiğe kapandı.

D-650 Karayolu Geyve mevkiinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Ortalık savaş alanına dönerken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, D-650 karayolunda 2 istikametinde trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da zincirleme kaza: Ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

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