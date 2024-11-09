Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sakarya\'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adapazarı'nda kontrolden çıkan otomobilin neden olduğu zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

09.11.2024 21:59
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçmesi neticesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına döndü. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Adapazarı- Korucuk yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzeri Karakamış mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönünde ilerlemekte olan Emircan Doğukan Bıyık (21) idaresindeki 54 ZZ 412 plakalı Hyundai marka otomobil kontrolden çıktı. Savrulan otomobil karşı şeride geçerek Korucuk yönünde ilerlemekte olan T.B. kontrolündeki 54 TK 149 Hyundai marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Korucuk istikametinde ilerlemekte olan F.T. idaresindeki 54 AIB 316 Fiat marka hafif ticari araç ile D.K. kontrolündeki 54 EG 970 plakalı araçta kazaya karıştı. Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 54 ZZ 412 plakalı otomobil sürücüsü Emircan Doğukan Bıyık'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. T.B., F.T. ve S.T. isimli 3 yaralı ise bölgedeki müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Duble yol trafiğe kapandı

Kaza sebebi ile duble yolun her iki yönü de trafiğe kapandı. Diğer sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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