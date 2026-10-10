Sakarya Kaynarca'da 65 yaşındaki adamın evinde çıkan yangın ölümle sonuçlandı - Son Dakika
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Sakarya Kaynarca'da 65 yaşındaki adamın evinde çıkan yangın ölümle sonuçlandı

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Karaçalı Mahallesi'nde yalnız yaşayan 65 yaşındaki adamın evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında adam hayatını kaybederken, jandarma çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 65 yaşındaki adam, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Kaynarca ilçesi Karaçalı Mahallesi'nde yalnız yaşayan İsmail Bakırkaya'nın (65) evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bakırkaya'nın cenazesi, hastane morguna sevk edildi.

Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Acil Durum3. SayfaİncelemeJandarmaKaynarcaSakaryaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Kaynarca'da 65 yaşındaki adamın evinde çıkan yangın ölümle sonuçlandı - Son Dakika
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