Sakarya Kaynarca'da 65 yaşındaki adamın evinde çıkan yangın ölümle sonuçlandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 65 yaşındaki adam, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Kaynarca ilçesi Karaçalı Mahallesi'nde yalnız yaşayan İsmail Bakırkaya'nın (65) evinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bakırkaya'nın cenazesi, hastane morguna sevk edildi.

Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı.