Sakarya Nehri\'nde erkek cesedi bulundu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Sakarya Nehri'nde suda sürüklenen bir erkek cesedi bulundu. Ekiplerce sudan çıkarılan cansız beden, kimliği belirlendikten sonra hastane morguna kaldırıldı.

Olay, Arifiye ilçesi Karaaptiler Mahallesi Gölya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya Nehri'nde suda sürüklenen bir ceset gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışma neticesinde ceset sudan çıkarıldı. Yapılan incelemelerde cesedin, ailesinin 2 gündür haber alamadığı için hakkında kayıp ihbarında bulunduğu Gürkan Gencer'e (41) ait olduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerinin ardından Gencer'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.