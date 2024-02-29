Sakarya Nehri'nde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu, eşi ve oğlu gözaltına alındı - Son Dakika
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Sakarya Nehri'nde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu, eşi ve oğlu gözaltına alındı

Sakarya Nehri\'nde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu, eşi ve oğlu gözaltına alındı

Sakarya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini ihbar ettikten sonra ortadan kaybolan 53 yaşındaki kadının Sakarya Nehri'nde cansız bedeni bulunmasına ilişkin eşi ve oğlu gözaltına alındı. Leyla D.'nin telefonu ve başörtüsü nehre yakın bir bölgede bulunmuş, yapılan aramalar sonucunda kadının cansız bedeni taş ocağı mevkiinde bulunmuştur.

29.02.2024 11:22  Güncelleme: 11:24
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Sakarya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini ihbar ettikten sonra ortadan kaybolan 53 yaşındaki kadının Sakarya Nehri'nde cansız bedeni bulunmasına ilişkin eşi ve oğlu gözaltına alındı.

13 Şubat'ta Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde ikamet eden 53 yaşındaki Leyla D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini söyleyerek yardım istedi. İhbarı alan Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadının yaşadığı eve gitti. Leyla D.'nin eşinin ekiplere tartıştıklarını ve karısının evi terk ettiğini söylediği öğrenildi. Leyla D.'nin telefon sinyalini takip eden ekipler, telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında buldu. Sırra kadem basan kadın için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sivil toplum kuruluşları, günlerdir Sakarya Nehri'nde havadan, karadan, su altı ve üstünde çalışma yürüttü.

Devam eden çalışmalar neticesinde Leyla D.'nin cansız bedeni dün, telefonu ve başörtüsünün bulunduğu bölgenin yaklaşık 17 kilometre uzaklığında bulunan bir taş ocağı mevkiinde bulundu. Sudan çıkarılan Leyla D.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Olaya ilişkin Leyla D.'nin eşi S.D. ve oğlu U.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya Nehri'nde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu, eşi ve oğlu gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Nehri'nde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu, eşi ve oğlu gözaltına alındı - Son Dakika
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