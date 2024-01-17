 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya Nehri'nde Midye Teknesi Batıyor: Kaptan ve Mürettebat Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya Nehri'nde Midye Teknesi Batıyor: Kaptan ve Mürettebat Kurtarıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karadeniz'den Sakarya Nehri'ne girmek isteyen 14 metrelik midye teknesi, soluğan dalga sebebiyle yan yatarak battı. Tekne içinde bulunan kaptan ve 4 mürettebatı yardım çığlıkları sayesinde diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı. Olayın sebebi olarak yarım bırakılan mendirek gösterildi ve yetkililerden tamamlanması istendi.

Sakarya Nehri\'nde Midye Teknesi Batıyor: Kaptan ve Mürettebat Kurtarıldı
17.01.2024 - 15:26,
Abone Ol

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karadeniz'den Sakarya Nehri'ne girmek isteyen 14 metrelik midye teknesi, soluğan dalga sebebiyle yan yatarak battı. Tekne içinde bulunan kaptan ve 4 mürettebatı yardım çığlıkları sayesinde diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, Sakarya Nehri'ne giriş yapmak isteyen 14 metrelik midye teknesi, soluğan dalga sebebiyle yan yatarak battı. Tekne içinde bulunan kaptan Sultan Murat Özden ve 4 mürettebat yardım çığlıkları atarak diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, tedbir gayesiyle denizde bulunan teknelerin nehre girişini engelledi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

"Burası bu şekilde kaldığı sürece kayık batması ve canlar buradan gidecek"

Yaşanan kazanın yarım bırakılan mendirekle alakalı olduğunu belirten Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, "Boğazdan içeri girmekte olan midye teknemiz, sığ sulara oturarak şiddetli olmayan dalgalar sebebiyle ters dönerek battı. İçinde bulunan 5 kişi sağ olarak ve yara almadan kurtarıldı. Tekneyi bulunduğu yerden kurtarmak lazım bunun için çalışmalar devam ediyor. Bunun sebebi ise yarım bırakılan mendirektir. Burası bu şekilde kaldığı sürece kayık batması ve canlar buradan gidecek. Bu hususa hakkında yetkililere yalvarır duruma geldik. Bu mendireğin bir an önce tamamlanması gerekiyor bunların yapılmaması için bir sebep göremiyoruz. Bu kadarcık bir dalgada bu tekne battıysa birazda şiddetli dalgalarda bizim denize dahi çıkmamış söz konusu bile değil" dedi.

"Her türlü tehlike burada balıkçılarımızı bekliyor"

Bölgede sürekli kazaların olduğunu aktaran Yeni Mahalle Muhtarı Ali Beyaz, "Her zaman yaşanan olayı bugün bir kez daha yaşadık. Boğazımızda batan tekneden 5 kişi sağ olarak kurtarıldı. Mendireğin yapılmamasından kaynaklı bir durumu yaşıyoruz burada. Deniz şehitlerimizi verdiğimiz bu yerde mendireğimizin ve balıkçı barınağımızın yapılmaması için hiçbir sebep yok. Şükürler olsun ki can kaybımız yok ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Her türlü tehlike burada balıkçılarımızı bekliyor" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karadeniz, Sakarya, Denizcilik, Kurtarma, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya Nehri'nde Midye Teknesi Batıyor: Kaptan ve Mürettebat Kurtarıldı - Son Dakika


16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02
Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55
Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36
Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21
Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18
Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor? Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13
Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans

Son Dakika
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36 Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21 Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18 Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13 Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
15:06 Mustafa Destici paylaşımını savundu: Hepiniz bir aradaydınız
15:02 Gökçe Kırgız Taner, 'Gökçe Kırgız' markasını kullanmayı durduracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 16:29:02. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya Nehri'nde Midye Teknesi Batıyor: Kaptan ve Mürettebat Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement