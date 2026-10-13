Sakarya Pamukova'da kavgayı ayıran hizmetli darbedildi, öğretmen baygınlık geçirdi - Son Dakika
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Sakarya Pamukova'da kavgayı ayıran hizmetli darbedildi, öğretmen baygınlık geçirdi

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Sakarya Pamukova\'da kavgayı ayıran hizmetli darbedildi, öğretmen baygınlık geçirdi
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Sakarya Pamukova'daki ortaokulda iki kız öğrenci arasındaki kavgayı ayıran hizmetli, okula gelen öğrenci yakınlarınca darbedildi. Arbede bıçak çekilirken yaralanma olmadı. Darbedilen hizmetli ve panikleyen öğretmen hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde okul bahçesinde öğrenciler arasındaki kavgayı ayıran hizmetli, kavga eden öğrencinin yakınları tarafından darbedildi. Olay esnasında bir öğretmen ise panik nedeniyle baygınlık geçirdi.

Olay, Fatmahanım Ortaokulu'nda öğlen saatlerinde meydana geldi. İki kız öğrencinin kavgasını müdahale ederek ayıran hizmetli R.K., durumu haber alıp okula gelen öğrencinin ağabeyi ve beraberindeki aile fertlerinin saldırısına uğradı. Olay esnasında okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan F.B. ise panik nedeniyle baygınlık geçirdi. Öğrenci yakınları tarafından bıçak da çekilen arbedede yaralanma yaşanmazken, darbedilen hizmetli R.K. ve panikleyerek bayılan kadın öğretmen F.B. hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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