Sakarya Sapanca'da sağanak sonrası çökme aşamasına gelen köprü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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Sakarya Sapanca'da sağanak sonrası çökme aşamasına gelen köprü ulaşıma kapatıldı

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Sakarya Sapanca\'da sağanak sonrası çökme aşamasına gelen köprü ulaşıma kapatıldı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sağanak sonrası Yanık Deresi'nin debisi artınca köprü hasar görerek çökme aşamasına geldi. Güvenlik gerekçesiyle araç ve yaya trafiğine kapatılan köprüde inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Yanık Deresi üzerindeki köprü çökme noktasına geldi. Güvenlik gerekçesiyle köprü ulaşıma kapatılırken, ekipler bölgede inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yanık Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Debisi artan taşkın sularının köprü ayaklarını ve zeminini aşındırması sonucu dere üzerinde bulunan köprü hasar görerek çökme aşamasına geldi.

Ulaşıma kapatıldı, ekipler teyakkuzda

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye hızla belediye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Muhtemel bir facianın önüne geçmek adına hasar gören köprü şerit çekilerek araç ve yaya trafiğine tamamen kapatıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ilgili ekiplerin köprüdeki hasar tespit ve inceleme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sakarya Sapanca'da sağanak sonrası çökme aşamasına gelen köprü ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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