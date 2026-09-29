Sakarya Serdivan\'da D-100\'de toprak kayması İstanbul yönünde ulaşımı aksattı

Sakarya Serdivan'da D-100'de toprak kayması İstanbul yönünde ulaşımı aksattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde D-100'ün İstanbul istikametinde yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. İstanbul yönünde ulaşım tek yönden kontrollü sağlanırken jandarma önlem aldı, Karayolları ekipleri çalışıyor. Kent genelindeki kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde D-100 kara yolunda yağış sebebiyle toprak kayması meydana geldi. İstanbul istikametinde ulaşım tek yönden kontrollü olarak sağlanırken, bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.
Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağış, ulaşımda da aksamalara sebep oldu. Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi mevkiinde D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde yağışın etkisiyle toprak kayması yaşandı. Toprak kayması sebebiyle yolun bir bölümünde ulaşım kontrollü hale getirilirken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Karayolları ekipleri, yolda oluşan olumsuzluğu gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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