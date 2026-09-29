Sakarya Serdivan\'da D-100\'de toprak kayması İstanbul yönünde ulaşımı aksattı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde D-100 kara yolunda yağış sebebiyle toprak kayması meydana geldi. İstanbul istikametinde ulaşım tek yönden kontrollü olarak sağlanırken, bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağış, ulaşımda da aksamalara sebep oldu. Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi mevkiinde D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde yağışın etkisiyle toprak kayması yaşandı. Toprak kayması sebebiyle yolun bir bölümünde ulaşım kontrollü hale getirilirken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Karayolları ekipleri, yolda oluşan olumsuzluğu gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.