Sakarya Valiliğinden iki ilçedeki barınak görüntülerine ilişkin açıklama

04.03.2026 12:04  Güncelleme: 12:05
Sakarya Valiliği, Geyve ve Pamukova ilçelerindeki hayvan barınaklarındaki kötü şartlar iddiaları üzerine adli ve idari işlemler başlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası harekete geçildi.

Sakarya Valiliği, Geyve ve Pamukova ilçelerindeki hayvan barınaklarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından sorumlular hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu.

Sakarya'nın Geyve ve Pamukova ilçelerinde bulunan belediyeye ait hayvan barınaklarından paylaşılan görüntüler üzerine Sakarya Valiliği harekete geçti. Sosyal medya mecralarında yer alan ve hayvanların barınma şartları ile görevlilerin müdahale yöntemlerine ilişkin iddiaları içeren paylaşımların ardından ilgili birimler denetimler için sahaya indi. Yapılan ilk incelemeler sonrasında Sakarya Valiliği, gerekli kişi ve görevliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı ve sürecin titizlik ile incelendiğini duyurdu.

Sakarya Valiliğinin açıklaması

Konuya ilişkin Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya hesaplarında, Geyve ve Pamukova ilçelerimizde bulunan hayvan barınaklarında paylaşılan görüntülere ilişkin olarak Valiliğimize ulaşan paylaşımlar üzerine, Valiliğimiz tarafından yetkili birimlerimiz ivedilikle görevlendirilmiş ve denetim ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Söz konusu barınaklarda yapılan inceleme ve denetimlerde; hayvanların bakım, beslenme ve barınma şartları ile tesislerin genel durumu yerinde değerlendirilmiş, iddialara konu hususlar detaylı şekilde araştırılmıştır. Yapılan ilk tespitler doğrultusunda sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen kişi ve görevliler hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılmış olup, sürece ilişkin inceleme titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

