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Sakaryalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan ve bir süredir nişan hazırlıkları yaptığı öğrenilen İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay (26), memleketi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Irak Kuzeyi Pençe-Kilit Kararlılık Harekatı Bölgesi Miska köyünde icra edilen arama-tarama faaliyeti esnasında meydana gelen EYP patlaması neticesinde İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay şehit oldu. Şehidin Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde oturan ailesine acı haberi, askeri yetkililer ulaştırdı. Güneşler Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Talay'ın cenazesi baba ocağına ulaştırılmak üzere ise dün gece saatlerinde Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. Burada gerçekleşen karşılama töreni sonrasında şehidin naaşı, Sakarya'ya getirildi. Şehit Rıdvan Talay için Güneşler Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Talay'ın babası Mehmet Talay başta olmak üzere yakınları büyük üzüntü yaşadı. Şehidin babası askerlerin kollarında cenaze namazının kılınacağı camiye geldi. Şehit Talay'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından dualarla Güneşler Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Şehit Talay'ın 3 kardeşten tek erkek olduğu, bekar ve nişan hazırlıkları içerisinde olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesine yakınları başta olmak üzere Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, milletvekilleri, protokol mensupları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.