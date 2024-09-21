Sakaryaspor Başkanı Darp Edildi, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Sakaryaspor Başkanı Darp Edildi, Şüpheli Yakalandı

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i darp eden H.C.Ş. İstanbul'da gözaltına alındı.

21.09.2024 12:49
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Sakaryaspor başkanını darp eden vatandaşın İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in darp edildiği videoya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada İn'i darp eden H.C.Ş.'nin İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in darp edildiği' yönündeki içeriklere yönelik yapılan çalışmalarda; Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i tehdit edip darp eden şahsın, H.C.Ş. olduğu tespit edilmiş, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakaryaspor Başkanı Darp Edildi, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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