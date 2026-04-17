Saldırıda ölen 4 öğrencinin mezarında hüzün ve gözyaşı hakim

17.04.2026 13:53  Güncelleme: 13:55
Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırıda hayatını kaybeden çocukların mezarları, vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Mezarlara şeker, atkı ve oyuncak bırakıldı; duaların edildiği anlar gözyaşlarına neden oldu.

Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırısında hayatını kaybeden Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik, Zeynep Kılıç ile Kerem Erdem Güngör'ün mezarları vatandaşlar tarafından doldu taştı. Mezarlığa gelenler dua edip gözyaşı dökerken çocukların kabirlerine şeker bırakıldığı görüldü.

Kahramanmaraş'ta 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin eğitim gördüğü okuldaki silahlı saldırısında hayatını kaybeden Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik, Zeynep Kılıç ile Kerem Erdem Güngör, dün düzenlenen törenin ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Mezarlara şeker, atkı konuldu

Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik, Zeynep Kılıç ile Kerem Erdem Güngör'ün mezarlarına gelen arkadaşları ve yakınları tarafından şeker, atkı ve oyuncak konuldu.

Mezarlara ziyaretçi akını

Öte yandan okuldaki silahlı saldırısında hayatını kaybeden çocuklar için Kahramanmaraşlı vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Vatandaşlar, dua edip gözyaşı döktü.

"Benim yakınımda kaçarken 2 ayağını kırdı"

Mezarda dua ettikten sonra gazetecilere konuşan Hamit Akın isimli vatandaş, "Hepimizin yakını, hepimizin yeğeni, çocuklarıydı. Ciğerimiz yandı. 2 günden bu yana aldığımız nefesten bir fayda görmedik. Kendi çocuklarım göz önüne geliyor ve yatamıyoruz. Şuanda bir yakınım olan Sade Nur Bahşi hastanede tedavi altında. Oda camdan atlarken kurtulmaya çalışırken 2 ayağı kırılıyor. Şuanda durumu iyiymiş. İnşallah böyle olaylar bir daha tekrarlanmaz" diye konuştu.

"Peş peşe gelen olaylar bağlantılı gibi gözüküyor"

Oyun ve sosyal medya bağımlılıklarıyla ilgili de konuşan Akın, "Çocuklar maalesef onları örnek alıyor. Yasaklansın diyorum bu seferde çocuklar 'Oyunumuzu niye yasaklandınız' diyerek ayağa kalkıyor. Şuandaki oyunlar şiddete eğilimli. Çocuklar onların etkisinde mi kalıyor yoksa başka birinin parmağı var mı inşallah devletimiz bunları bulacak. Peş peşe gelen olaylar bağlantılı gibi gözüküyor. Şu anda ağlamamak için kendimi zor tutuyorum, diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

"İnsanlık öldü"

2 evladıyla birlikte dua etmeye gelen vatandaşlardan Yusuf Kartal, "Bu çocuklar hepimizin çocukları. Bugün Cuma diye gelip duamızı ettik, Kuran okuduk. Bu çocuklar kolay yetişmiyor. İnsanlık öldü, hepimiz öldük. Allah mekanlarını cennet eylesin. Ailelerinde canı yandı, onlara da Allah sabır versin. Ben duyar duymaz okulun oraya gittim. Sonuçta hepimizin çocukları bunlar. Sabah kalkıp çocukları hazırlıyoruz ve akşam ne zaman gelecekler diye endişe var hepimizde. Bu olayların son bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma
Rabia’yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter’den manidar paylaşım İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter'den manidar paylaşım
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
13:56
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
13:23
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 14:47:25. #7.13#
