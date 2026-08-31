Saldırıya Uğrayan Geminin Karaya Oturuşu - Son Dakika
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Saldırıya Uğrayan Geminin Karaya Oturuşu

Saldırıya Uğrayan Geminin Karaya Oturuşu
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Novorossiysk'te saldırıya uğrayan 'OMSKİY-107' kargo gemisi Şile açıklarında karaya oturdu.

Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğradığı belirtilen Rusya bayraklı 108 metre uzunluğundaki "OMSKİY-107" isimli kargo gemisi, sürüklenerek Şile Alacalı Sahili açıklarında karaya oturdu. Kaptan köşkü yanmış ve ağır hasar görmüş geminin mürettebatının saldırının ardından cankurtaran botlarıyla gemiyi terk ettiği öğrenildi. Karaya oturan gemi havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğradığı belirtilen Rusya bayraklı "OMSKİY-107" isimli kargo gemisi, mürettebatın gemiyi terk etmesinin ardından Karadeniz'de sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 108 metre uzunluğundaki gemi, sürüklenerek İstanbul'un Şile ilçesi Alacalı Sahili açıklarına kadar ulaştı.

Geminin kontrolsüz şekilde kıyıya doğru ilerlediğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, kıyıya ulaşarak karaya oturan geminin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karaya oturan geminin kaptan köşkünün yanmış ve ağır hasar görmüş olduğu görüldü. Gemide bulunan mürettebatın saldırının ardından cankurtaran botlarıyla gemiyi terk ettiği öğrenildi. Saldırının ne zaman ve ne şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Şile Alacalı Sahili açıklarında karaya oturan ve kıyıya oldukça yakın olduğu görülen gemi havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

Novorossiysk, Denizcilik, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Şile, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saldırıya Uğrayan Geminin Karaya Oturuşu - Son Dakika

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