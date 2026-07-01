Manisa\'da korkutan yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde bulunan bir kedi yaralandı.

Yangın, Kocaçeşme Mahallesi Dibek Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki Alim Sarıkaya'ya ait dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken dairede bulunan bir kedi yaralandı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - MANİSA